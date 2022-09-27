السيسي: إزالة كافة معوقات المستثمرين في مصر خلال شهرين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار خلال شهر أو شهرين.

وأضاف السيسي في مداخلة خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار، أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين لدعم قطاع الصناعة وتسهيل كافة المعوقات.

مادة اعلانية

وأكد الرئيس المصري مجددا، جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين، وفقا لبيان.

وأشار إلى جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلاً إضافياً ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

وأوضح أن حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75% من حجم الاقتصاد.

وتابع قائلا: "نحن كدولة نتعاون مع رجال الأعمال في مصر ونجتهد للقضاء على كافة المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم، معتبرا أن عرض مشاكل المستثمرين ليس عيبا في الحكومة أو الدولة ولكننا نعرضها لكي نتصدى لها ونحلها لنزيل جميع معوقات الاستثمار.

وأبدى الرئيس استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية.