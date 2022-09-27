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رئيسة منظمة التجارة: العالم يقترب من الركود

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رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويلا (رويترز)
رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويلا (رويترز)
اقتصاد

رئيسة منظمة التجارة: العالم يقترب من الركود

توقعت مراجعة سلبية لتوقعات نمو التجارة العالمية

جنيف - رويترز

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قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع مراجعة توقعات نمو التجارة العالمية لتخفيضها عن نسبة 3٪ الحالية للعام 2022، مستشهدة بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وأزمتي الغذاء والطاقة المرتبطتين بها.

وحذرت من أننا نقترب من "ركود عالمي".

قالت نجوزي أوكونجو إيويلا في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية. كل المؤشرات تشير إلى أرقام هبوطية".

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وأضافت: "تبدو التوقعات قاتمة"، دون إعطاء تقديرات دقيقة.

وقد عمدت منظمة التجارة العالمية بالفعل إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام إلى 3٪ من 4.7٪ في أبريل. وتوقعت نموًا بنسبة 3.4٪ في العام 2023.

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