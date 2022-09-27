الجنيه المصري يواصل الهبوط مقابل الدولار قرب أدنى مستوى تاريخياً

واصل الجنيه المصري رحلة النزول مقابل الدولار الأميركي، مقتربًا من أدنى مستوى على الإطلاق سجلها مقابل العملة الخضراء، عقب صدور قرار التعويم الأول للعملة المصرية في عام 2016.

وتراوحت أسعار صرف الدولار في سوق الصرف المصري خلال تعاملات اليوم، بين 19.51 جنيه و19.44 جنيه، كأعلى سعر للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 19.54 جنيه و19.56 جنيه.

مادة اعلانية

في 5 بنوك بقيادة بنك مصر إيران للتنمية، وأبوظبي الإسلامي، سجلت الورقة الأميركية مستوى 19.51 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.49 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

وفي 3 بنوك بقيادة بنك القاهرة، سجلت الورقة الأميركية مستوى 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع. وفي 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري، مستوى 19.45 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع. وكان أقل سعر لصرف الدولار في 9 بنوك بقيادة المشرق وقناة السويس، عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع. وسجلت العملة الأوروبية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 18.62 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 20.97 جنيه للشراء، و21.10 جنيه للبيع. وسجل لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 20.21 جنيه للشراء، و21.33 جنيه للبيع.

عربياً، ارتفع سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع. كما صعر لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر إلى نحو 5.17 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.29 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 62.60 جنيه للشراء، و62.98 جنيه لدى البنك المركزي المصري. فيما سجل مستوى 60.5 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.