ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في أميركا للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول نتيجة مرونة سوق العمل وتراجع أسعار البنزين.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد البحثية، إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 108.0 هذا الشهر من 103.6 في أغسطس/آب.

مادة اعلانية

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 104.5.

وزاد مؤشر المسح للوضع الحالي، بناء على تقييم المستهلكين للنشاط التجاري الحالي وظروف سوق العمل، إلى 149.6 من 145.3 في أغسطس/آب.

وارتفع مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وسوق العمل، إلى 80.3 من 75.8 في أغسطس/آب.