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ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في أميركا للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر

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توقعات التضخم في الولايات المتحدة تضخم أميركا
توقعات التضخم في الولايات المتحدة
اقتصاد أميركا

ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في أميركا للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر

نتيجة مرونة سوق العمل وتراجع أسعار البنزين

دبي - العربية.نت

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أظهر مسح اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول نتيجة مرونة سوق العمل وتراجع أسعار البنزين.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد البحثية، إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 108.0 هذا الشهر من 103.6 في أغسطس/آب.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 104.5.

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وزاد مؤشر المسح للوضع الحالي، بناء على تقييم المستهلكين للنشاط التجاري الحالي وظروف سوق العمل، إلى 149.6 من 145.3 في أغسطس/آب.

وارتفع مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وسوق العمل، إلى 80.3 من 75.8 في أغسطس/آب.

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