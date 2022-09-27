.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"نزاهة" توقف 97 شخصاً في 6 وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال

  • الخط
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية مناسبة
شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"
اقتصاد السعودية

"نزاهة" توقف 97 شخصاً في 6 وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال

أجرت 3164 جولة رقابية وحققت مع 147 شخصاً خلال شهر صفر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1444 هـ.

وقالت "نزاهة" في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت 3164 جولة رقابية وحققت مع 147 شخصاً مشتبهاً بهم، وأوقفت 97، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأضافت أن ذلك شمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري خلال شهر صفر، هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا" العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا"
اكتشف المزيد