"نزاهة" توقف 97 شخصاً في 6 وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1444 هـ.

وقالت "نزاهة" في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت 3164 جولة رقابية وحققت مع 147 شخصاً مشتبهاً بهم، وأوقفت 97، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

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وأضافت أن ذلك شمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري خلال شهر صفر، هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.