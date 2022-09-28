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التضخم في الكويت يسجل 4.15% خلال أغسطس على أساس سنوي

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داخل أحد الأسواق التجارية في الكويت (رويترز)
داخل أحد الأسواق التجارية في الكويت (رويترز)
تضخم

التضخم في الكويت يسجل 4.15% خلال أغسطس على أساس سنوي

زادت أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والتعليم

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بنسبة 4.15% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وقالت "الإحصاء" في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم في الكويت سجل 0.08% في أغسطس الماضي على أساس شهري، جراء ارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 6.89% مقارنة بالشهر ذاته من 2021. كما ارتفاع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة عند 0.07% على أساس سنوي.

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وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.67%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.17%، فيما سجل معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) 1.94%.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 1.95%، في حين شهدت أسعار مجموعة النقل ارتفاعاً بنسبة 4.3% في أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبينت "الإحصاء" أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.03% على أساس سنوي، كما بلغ معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) 3.6%، في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 19.05%.

أما أسعار مجموعة "المطاعم والفنادق"، فارتفعت على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 2.67%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة "السلع والخدمات المتنوعة" 3.03%.

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