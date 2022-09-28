التضخم في الكويت يسجل 4.15% خلال أغسطس على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بنسبة 4.15% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وقالت "الإحصاء" في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم في الكويت سجل 0.08% في أغسطس الماضي على أساس شهري، جراء ارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

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وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 6.89% مقارنة بالشهر ذاته من 2021. كما ارتفاع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة عند 0.07% على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.67%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.17%، فيما سجل معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) 1.94%.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 1.95%، في حين شهدت أسعار مجموعة النقل ارتفاعاً بنسبة 4.3% في أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبينت "الإحصاء" أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.03% على أساس سنوي، كما بلغ معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) 3.6%، في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 19.05%.

أما أسعار مجموعة "المطاعم والفنادق"، فارتفعت على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 2.67%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة "السلع والخدمات المتنوعة" 3.03%.