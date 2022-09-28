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الموانئ السعودية توقع عقود إنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي

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اقتصاد السعودية

الموانئ السعودية توقع عقود إنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي

ضمن 7 عقود ومذكرات تفاهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص

دبي - العربية.نت

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وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية 7 عقود ومذكرات تفاهم بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، من أبرزها إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد بقيمة استثمارية تناهز 900 مليون ريال.

وشملت الاتفاقيات التي وقعت على هامش المؤتمر السعودي البحري، عقد تنفيذ مشروع النظام الأمني بميناء الملك فهد الصناعي بينبع مع شركة جيزة العربية للأنظمة بقيمة 61 مليون ريال بما يرفع كفاءة المرافق وتطوير النظام الأمني للميناء.

كما وقعت الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الموانئ السعودية.

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وذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية من خلال التوسع في الخدمات المقدمة بالموانئ ومضاعفتها من 46 خدمة حالية إلى 150 خدمة مستهدفة، بما يحقق توجهات التحول الرقمي في القطاع اللوجستي.

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