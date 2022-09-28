عمان والإمارات توقعان اتفاقية لربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الإماراتية

قال التلفزيون العماني، اليوم الأربعاء، إن السلطنة والإمارات وقعتا اتفاقية تعاون بين قطارات عمان والاتحاد للقطارات لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية باستثمارات تبلغ نحو 1.16 مليار ريال عماني (3.01 مليار دولار).

يأتي ذلك ضمن توقيع سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بقصر العلم العامر 16 اتفاقيةً ومذكرات تفاهم وذلك في إطار زيارة "دولة"، التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عُمان.

مادة اعلانية

واشتملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة وقعها عن الجانب العُماني معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ومن الجانب الإماراتي معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.