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مصرف لبنان يتبنى سعراً جديداً للصرف.. 15000 ليرة للدولار بدل 1507

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مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
لبنان

مصرف لبنان يتبنى سعراً جديداً للصرف.. 15000 ليرة للدولار بدل 1507

سيطبق بدءاً من نهاية أكتوبر

دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية اللبناني، إن مصرف لبنان سيتبنى سعر صرف رسمياً قدره 15000 ليرة مقابل الدولار، بدلاً من 1507.

وأوضح في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن سعر الصرف الجديد لليرة سيطبق بدءاً من نهاية أكتوبر.

وأضاف أن السعر الجديد خطوة أساسية لتوحيد سعر الصرف.

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