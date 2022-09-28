مصرف لبنان يتبنى سعراً جديداً للصرف.. 15000 ليرة للدولار بدل 1507

قال وزير المالية اللبناني، إن مصرف لبنان سيتبنى سعر صرف رسمياً قدره 15000 ليرة مقابل الدولار، بدلاً من 1507.

وأوضح في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن سعر الصرف الجديد لليرة سيطبق بدءاً من نهاية أكتوبر.

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وأضاف أن السعر الجديد خطوة أساسية لتوحيد سعر الصرف.