وزير المالية السعودي: قطاع التأمين يحتاج كيانات قوية.. ومنظم جديد قريباً

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في السعودية قريباً.

وأوضح الجدعان في ندوة التأمين السعودي أن القطاع لم يصل إلى الطموح وسنعمل على دفعه لمزيد من النمو.

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وتابع: "التأمين يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة".

وأشار الجدعان إلى تأكيد الحكومة وحرصها على دعم القطاع المالي وتطويره بما في ذلك التأمين، لافتا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاع.