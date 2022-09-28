.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير المالية السعودي: قطاع التأمين يحتاج كيانات قوية.. ومنظم جديد قريباً

  • الخط
وزير المالية محمد الجدعان مناسبة
وزير المالية محمد الجدعان
اقتصاد السعودية

وزير المالية السعودي: قطاع التأمين يحتاج كيانات قوية.. ومنظم جديد قريباً

أكد أن القطاع يحتاج إلى كيانات قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في السعودية قريباً.

وأوضح الجدعان في ندوة التأمين السعودي أن القطاع لم يصل إلى الطموح وسنعمل على دفعه لمزيد من النمو.

وتابع: "التأمين يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة".

وأشار الجدعان إلى تأكيد الحكومة وحرصها على دعم القطاع المالي وتطويره بما في ذلك التأمين، لافتا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟ إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟
اكتشف المزيد