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"أكسيوس": الإدارة الأميركية تستعد لرحيل محتمل لوزيرة الخزانة 

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وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
اقتصاد أميركا

"أكسيوس": الإدارة الأميركية تستعد لرحيل محتمل لوزيرة الخزانة

استقالتها قد تكون إعادة هيكلة لفريق بايدن الاقتصادي

دبي - العربية.نت

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أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، بأن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أدلت بتصريحات اعتبرها مسؤولو البيت الأبيض أخطاء فادحة، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تستعد للرحيل المحتمل لوزيرة الخزانة بعد الانتخابات النصفية.

وأشار الموقع إلى أن استقالة وزيرة الخزانة قد تكون إعادة هيكلة للفريق الاقتصادي للرئيس جو بايدن بايدن، لافتا إلى أن وزيرة التجارة جينا ريموندو، قد تكون خلفا ليلين.

وأكد الموقع أن إعادة هيكلة الفريق الاقتصادي للرئيس بايدن، لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرا إلى إن إدارة الرئيس بايدن لم تتخذ قرارا بشأن وزيرة الخزانة أو أي بديل لمجلس الوزراء.

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