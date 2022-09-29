اقتصاد السعودية
اتفاقيات استثمارية بـ 7.5 مليار ريال في الجبيل الصناعية لإنشاء مصنعين
لإنتاج مواد هيدروكربونية
وقعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية "جبين" في السعودية، اتفاقيتين استثماريتين مع شركة INEOS أوروبا بقيمة 7.5 مليار ريال.
وتشمل الاتفاقيتان إنشاء وتشغيل مصنعين لإنتاج مواد هيدروكربونية بمدينة الجبيل الصناعية.
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وبحسب شركة "جبين"، فإن هذه الخطوة تعد ضمن استراتيجية المملكة لاستقطاب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة ورفع نسبة المحتوى المحلي في هذه الصناعات.
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