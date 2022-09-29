اتفاقيات استثمارية بـ 7.5 مليار ريال في الجبيل الصناعية لإنشاء مصنعين

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية "جبين" في السعودية، اتفاقيتين استثماريتين مع شركة INEOS أوروبا بقيمة 7.5 مليار ريال.

وتشمل الاتفاقيتان إنشاء وتشغيل مصنعين لإنتاج مواد هيدروكربونية بمدينة الجبيل الصناعية.

مادة اعلانية

وبحسب شركة "جبين"، فإن هذه الخطوة تعد ضمن استراتيجية المملكة لاستقطاب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة ورفع نسبة المحتوى المحلي في هذه الصناعات.