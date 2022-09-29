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التضخم في ألمانيا عند أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن

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محطة وقود .. التضخم في ألمانيا مناسبة
محطة وقود في ألمانيا
ألمانيا

التضخم في ألمانيا عند أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن

الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر/أيلول لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعا.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلك، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9% على أساس سنوي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا بنسبة 10%.

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وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996.

وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعد انتهاء عرض لخفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس/آب.

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