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الدينار التونسي ينخفض إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

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الدينار التونسي (istock)
الدينار التونسي (istock)
اقتصاد تونس

الدينار التونسي ينخفض إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

خسر 17.5% من مستواه قبل عام

تونس - رويترز

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أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، مما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي، إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار أمس الأربعاء، بانخفاض 17.5% عن مستواه قبل عام.

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كما يزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية.

وفي مايو، جرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار لأول مرة، وسط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

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