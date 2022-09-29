العريان: التاريخ سيذكر التحرك الحاد لعائد السندات البريطانية هذا الأسبوع

قال الخبير الاقتصادي، وكبير الاقتصاديين لدى Allianz، محمد العريان، إن التاريخ سيذكر التحرك القياسي في أسبوع واحد لعائد السندات الحكومية البريطانية لمدة 30 عاماً، والتي تحركت بأكثر من 270 نقطة أساس من أسفل إلى أعلى وعادت لتهوي، الأمر الذي رأى أنه لا يمكن تصوره بأي شكل من معظم العاملين في السوق أو الاقتصاديين أو صانعي السياسات.

وأضاف العريان في تغريدة على "تويتر" أن قرار بنك إنجلترا الذي سعى إلى تهدئة اضطرابات تعتمل في أسواق السندات البريطانية بالإعلان أنه سيشتري أكبر قدر ممكن من الديون الحكومية لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن تسببت خطط رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس لخفض الضرائب في حدوث فوضى مالية.

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وكان العريان، قد ذكر في تصريح سابق، أنه قد يتوجب على بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وأوضح أن ذلك في حال لم يقم وزير المالية كواسي كوارتنج بعكس الإجراءات في ميزانيته المصغرة التي أدت إلى تدهور الأسواق.

وبعد أن أخفق في كبح جماح عمليات البيع السريعة بالتدخلات الشفوية خلال اليومين الماضيين، أعلن بنك إنجلترا، الأربعاء عن إطلاق برنامج طارئ لشراء السندات بأثر فوري بهدف منع تفاقم اضطرابات السوق.

وأدت الخطة التي اقترحها وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة لخفض الضرائب إلى جانب خطة إنقاذ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، واللتين جرى تمويلهما من خلال زيادة ضخمة في الاقتراض الحكومي، إلى تجميد أسواق الرهن العقاري ودفع صناديق التقاعد إلى بيع سندات الدين وقفزة في تكاليف اقتراض الشركات.