المفوضية الأوروبية تؤكد على صلابة "اليورو"
اليورو يظهر قوته لكن الدولار يزداد قوة
أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على صلابة العملة الأوروبية الموحدة.
وأوضح مفوض الاقتصاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، في مؤتمر صحافي، أن اليورو "أقوى" الآن مقابل الين الياباني، وبالتالي فإن انخفاض قيمة العملة الأوروبية مقابل الدولار الأميركي يرجع بشكل رئيسي إلى قوة العملة الأميركية.
وأضاف جنتيلوني أن "اليورو يظهر قوته، لكن الدولار يزداد قوة في هذا الوضع"، مشيراً إلى أن التكافؤ لا يمكن تصوره على أنه تطور إيجابي لمنطقة اليورو على الرغم من أنه سيفيد اقتصادات القطاعات الموجهة نحو التصدير، وفقا لوكالة "واس".
وحذر المفوض الأوروبي من أن الدولار القوي ستكون له عواقب وخيمة للغاية، خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة وأيضاً على ديون البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية.
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