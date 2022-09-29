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انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 4.1% في أغسطس

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موسكو روسيا اقتصاد مناسبة ( أ ب )
العاصمة الروسية موسكو.
اقتصاد روسيا

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 4.1% في أغسطس

تراجع 1.5% على أساس سنوي خلال 8 أشهر

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض 4.1% في أغسطس آب على أساس سنوي، بعد تراجعه 4.3% في الشهر السابق.

وأوضحت الوزارة يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض 1.5% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفقا لـ"رويترز".

وكان إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 4% في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بحسب تقديرات رسمية نُشرت مؤخرا.

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وأفادت وكالة "روستات" للإحصاءات في بيان الشهر الماضي، بأن إجمالي الناتج المحلي بلغ "96% من قيمته في الفترة نفسها عام 2021".

وهي أول أرقام تغطي فصلا كاملا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في أواخر فبراير.

وأشارت "روستات" إلى أن روسيا تتجه إلى فترة ركود، بعدما سجّلت في الربع الأول من 2022 نموا بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

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