تركيا تخطط لتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر.. تستهدف تعزيز الليرة

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن تُقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض آخر لسعر الفائدة الشهر المقبل والنزول بالسعر إلى خانة الآحاد بنهاية العام.

وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع محطة "سي.إن.إن ترك"، إن تركيا تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض أسعار الفائدة، حسبما نقلت "رويترز".

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وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكررا وجهة نظره غير التقليدية القائلة بأن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

ودعا أردوغان في المقابلة، الأتراك إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة للقيام باستثمارات.

وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12%، على الرغم من تجاوز التضخم 80% في أغسطس آب.

وكانت سياسة التيسير النقدي في نهاية العام الماضي، التي سعى إليها أردوغان طويلا، تسببت في أزمة عملة.

ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.

وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.