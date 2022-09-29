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مستوى تاريخي.. احتياطيات النقد الأجنبي في العراق تتجاوز 87 مليار دولار

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البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

مستوى تاريخي.. احتياطيات النقد الأجنبي في العراق تتجاوز 87 مليار دولار

المركزي: العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130‎%

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تحقيق أكبر احتياطي في تاريخه برقم تجاوز 87 مليار دولار، فيما أكد أن العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130‎%.

وقال مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار، وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".

وأشار إلى أن "العملة العراقية قوية جداً، لأن الاحتياطيات تشكل 130‎% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".

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وأوضح أن "الاحتياطي ليس بالرقم المطلق لتعافي الاقتصاد، إذ إنه وصل في السابق إلى 40 ملياراً، وكان الاقتصاد متعافياً.. إن العبرة في الإرشاد المالي والانضباط المالي الذي تسهم بإجرائه الدولة".

ولفت إلى أن "كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه"، معرباً عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".

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