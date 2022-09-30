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ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين خلال سبتمبر 

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اقتصاد الصين

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين خلال سبتمبر

صعد إلى 50.1 نقطة من 49.4 نقطة في أغسطس

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة في سبتمبر من 49.4 في الشهر السابق عليه، لتأتي الأرقام أعلى من التوقعات.

في المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي والذي يقيس النشاط في قطاعي البناء والخدمات إلى 50.6 نقطة في سبتمر من 52.6 نقطة في أغسطس.

وكان المحللون، توقعوا ارتفاعه إلى 52.4 نقطة.

وواجه الاقتصاد الصيني تحديات هذا العام من خلال التزام بكين بسياستها المتمثلة في "صفر كوفيد"، التي تسببت في اضطرابات متقطعة لسلاسل التوريد وأثرت على الإنفاق وألحقت الضرر بثقة الأعمال.

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