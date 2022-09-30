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التضخم يحلق في منطقة اليورو.. بلغ قمة جديدة في سبتمبر

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التضخم يحلق في منطقة اليورو.. بلغ قمة جديدة في سبتمبر

تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية

دبي - العربية.نت

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سجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في سبتمبر، بلغت 10% على أساس سنوي، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، وفق ما أعلنه معهد "يوروستات"، اليوم الجمعة.

وبلغت نسبة التضخم في أغسطس 9.1% بالنسبة للدول الـ 19 التي تعتمد العملة الأوروبية المشتركة، وهي أعلى رقم يسجله المعهد الأوروبي للإحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير 1997.

وكانت بيانات نُشرت أمس الخميس، أظهرت أن التضخم في ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي -ارتفع في سبتمبر لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معهاً نفعاً.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلكين، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9% على أساس سنوي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعاً بنسبة 10%.

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