ميزانية السعودية
السعودية ترفع تقديراتها للإنفاق 19% في ميزانية 2022 إلى 1.132 تريليون ريال
من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2022 بنحو 17%
رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 19%، عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة في نهاية 2021، ليبلغ 1.132 تريليون ريال، فيما كان مقدر بـ955 مليار ريال.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية السعودية أن من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2022 بنحو 17%، عما كان مقدرا، لتبلغ 1.222 تريليون ريال، فيما كان التقديرات 1.045 مليار ريال.
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وتوقعت وزارة المالية تحقيق فائض 90 مليار ريال، في 2022، كما كان مقدرا من قبل.
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