.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية ترفع تقديراتها للإنفاق 19% في ميزانية 2022 إلى 1.132 تريليون ريال

  • الخط
اقتصاد السعودية مناسبة
العاصمة السعودية الرياض
ميزانية السعودية

السعودية ترفع تقديراتها للإنفاق 19% في ميزانية 2022 إلى 1.132 تريليون ريال

من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2022 بنحو 17%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 19%، عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة في نهاية 2021، ليبلغ 1.132 تريليون ريال، فيما كان مقدر بـ955 مليار ريال.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية السعودية أن من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2022 بنحو 17%، عما كان مقدرا، لتبلغ 1.222 تريليون ريال، فيما كان التقديرات 1.045 مليار ريال.

وتوقعت وزارة المالية تحقيق فائض 90 مليار ريال، في 2022، كما كان مقدرا من قبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بينها فأر ميت.. لن تتخيل أدوات استخدمتها الاستخبارات الأميركية بالتجسس بينها فأر ميت.. لن تتخيل أدوات استخدمتها الاستخبارات الأميركية بالتجسس
اكتشف المزيد