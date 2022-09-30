السعودية تقفز 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي

قفزت السعودية خمس عشرة مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وحققت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية، وحلت ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في أربعة مؤشرات.

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من ضمن تلك المؤشرات، مؤشر استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، حيث حلت السعودية في المرتبة السابعة عالمياً متقدمة بثلاثة وسبعين مركزاً.

يذكر أن المملكة أعلنت هذا العام عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، بما يُعزز من تنافسية السعودية عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.