الاقتصاد البريطاني ينمو في الربع الثاني عكس التوقعات.. هل يهدئ المخاوف من الركود؟

سجل إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ارتفاعا بنسبة 0.2% في الربع الثاني، بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى تراجعه بنسبة 0.1% في هذه الفترة، بحسب أرقام معدلة نشرها المكتب الوطني للإحصاء البريطاني، اليوم الجمعة.

وهذا الرقم المعدل يهدئ المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اعتبارا من الفصل الثالث، إذ يعتبر البلد في ركود تقنيا بعد تسجيل فصلين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

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وكان بنك إنجلترا تدخل بشكل طارئ يوم الأربعاء في مواجهة "مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني" كرد فعل على التقلبات في الأسواق الناجمة عن خطة الموازنة العالية الكلفة التي انتقدها صندوق النقد الدولي بشدة.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الخميس عن خطتها لخفض الضرائب على الرغم من الاضطراب الذي أحدثته في الأسواق المالية.

وعلى الرغم من أن تراس تسلمت السلطة قبل أقل من شهر، إلا أنها تتعرض لضغوط شديدة بعد أن أدت التخفيضات الضريبية التي فرضتها حكومتها إلى هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.