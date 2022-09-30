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"المركزي" الهندي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 5.9%

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اقتصاد

"المركزي" الهندي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 5.9%

للمرة الثالثة على التوالي بهدف كبح التضخم

دبي - العربية.نت

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قام البنك المركزي الهندي برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى 5.9%.
ويهدف "المركزي" الهندي من خلال هذه الخطوة إلى كبح التضخم.

وقام محافظ البنك المركزي الهندي Shaktikanta Das بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد للسنة المالية المنتهية في مارس إلى 7% من 7.2% سابقا، فيما احتفظ "المركزي" بتوقعاته للتضخم عند 6.7%.

وكان البنك الاحتياطي الهندي، رفع في يونيو الماضي، أسعار الفائدة كان متوقعا بـ50 نقطة أساس إلى 4.9%.

ويعد يونيو الشهر الثاني على التوالي الذي يرفع فيه "المركزي" الهندي الفائدة، في محاولة لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة.

يشار إلى أن البنك المركزي الهندي تخلى عن تمسكه بالسياسة التيسيرية، ما يعزز التوقعات بمزيد من الارتفاعات للفائدة.

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