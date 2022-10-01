.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديدية في بريطانيا.. والتضخم السبب!

  • الخط
سكك حديد بريطانيا
سكك حديد في بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديدية في بريطانيا.. والتضخم السبب!

التضخم البريطاني وصل لأعلى مستوياته منذ 40 عاما عند نحو 10%

لندن  - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ عشرات السنين، اليوم السبت، مع إضراب عشرات الآلاف من العمال في ثلاث نقابات عمالية في خلافات بشأن الأجور والأمن الوظيفي، مما أدى إلى إغلاق معظم شبكة السكك الحديدية في البلاد.

وتعد هذه أحدث إضرابات خلال عام شهد اضطرابات عمالية واسعة النطاق في بريطانيا شملت الجميع من عمال النقل والبريد إلى المحامين بعد أن فاق ارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي فواتير الطاقة الزيادات في الأجور.

ومع وصول التضخم لأعلى مستوياته منذ 40 عاما عند نحو 10%، تقول النقابات العمالية إن عروض الأجور لعمالها تماثل خفضا للأجور بالقيمة الحقيقية.

انخفاض أسعار المنازل يهوي بأسهم البناء ببريطانيا الأسواق سوشيال انخفاض أسعار المنازل يهوي بأسهم البناء ببريطانيا

وسيضرب في المجمل أكثر من 50 ألفا من عمال السكك الحديدية يمثلهم الاتحاد العام لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ونقابة سائقي ومهندسي القطارات ونقابة صناعات النقل والسفر اليوم السبت لمدة 24 ساعة في إضراب سيؤثر على 14 شركة لتشغيل القطارات، بالإضافة إلى شركة "شبكة القطارات" التي تمتلك البنية التحتية للقطارات.

ووصفت شبكة القطارات الإضرابات بأنها "غير ضرورية ومضرة"، قائلة إن عرضها الأخير كان زيادة الأجور 8 على مدار عامين مع مزايا.

وقالت إن نحو 11% فقط من خدمات القطارات ستعمل اليوم السبت، ولن تكون هناك قطارات في بعض مناطق من البلاد على الإطلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النظام الإيراني عاجز عن احتواء انتفاضة مهسا أميني النظام الإيراني عاجز عن احتواء انتفاضة مهسا أميني
اكتشف المزيد