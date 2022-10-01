البنك الدولي يمنح أوكرانيا 530 مليون دولار كمساعدات إضافية

قال البنك الدولي إنه سيقدم 530 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي قدمها البنك إلى 13 مليار دولار مع استمرار الغزو الروسي للبلاد.

وقال البنك في بيان إن المساعدة مدعومة من بريطانيا التي ستقدم 500 مليون دولار والدنمارك التي ستقدم 30 مليون دولار.

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وأضاف البنك أنه تم حتى الآن صرف 11 مليار دولار بالكامل من إجمالي المساعدات البالغة 13 مليار دولار لأوكرانيا، وفق رويترز.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في أوروبا الشرقية أروب بانيرجي إن أحدث تحليل للبنك الدولي يقدر التكلفة الإجمالية طويلة الأجل لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة بما يزيد عن 100 مليار دولار.