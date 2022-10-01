الهند تطلق خدمات الجيل الخامس في خطوة نحو عصر جديد.. و450 مليار دولار مكاسب اقتصادية

أطلق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خدمات شبكة الجيل الخامس في البلاد اليوم السبت، واصفا إياها بأنها "خطوة نحو العصر الجديد".

من المقرر أن تغطي الشبكة، التي تم إطلاقها في مدن مختارة، البلد بأكمله خلال العامين المقبلين، بحسب بيان للحكومة.

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أطلق مودي الخدمات التي طال انتظارها والتي تهدف إلى توفير تغطية سلسة ومعدل بيانات مرتفع وتأخير أقل في الاتصال بالإنترنت واتصالات موثوقة للغاية في حضور قادة الاتصالات الهندية في نيودلهي، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

قال مودي وقت الإطلاق إن "هذا الحدث سوف يحفر في التاريخ"، كما قال إنها ”خطوة نحو العصر الجديد في البلاد" و"بداية الفرص اللامحدودة".

طرحت شركة "بهارتي إيرتيل" خدماتها لشبكة الجيل الخامس في 8 مدن اليوم السبت وحددت مارس/آذار 2024 كموعد نهائي للتغطية على مستوى البلاد لما يصل إلى 5 آلاف بلدة.

تخطط شركة ”ريلاينس جيو” للاتصالات للبدء من أربع مناطق حضرية في أكتوبر/تشرين أول وتأمل في الوصول إلى معظم المدن والبلدات في غضون 18 شهرا.

قالت الحكومة إنه من المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي التراكمي لشبكات الجيل الخامس على الهند إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2035.

تتوقع وكالة "أوميديا" للأبحاث أنه مع 369 مليون اشتراك في شبكة الجيل الخامس – أكثر من نصف إجمالي اشتراكات الجيل الخامس العالمية حاليا – ستكون الهند خلف الصين والولايات المتحدة في التصنيف العالمي بحلول عام 2026. وستطرد الهند اليابان من المركز الثالث بنحو 147 مليون عميل، بحسب صحيفة بيزنس ستاندرد.