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ارتفاع تحويلات الأردنيين بالخارج إلى 2.25 مليار دولار في 8 أشهر

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البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
اقتصاد الأردن

ارتفاع تحويلات الأردنيين بالخارج إلى 2.25 مليار دولار في 8 أشهر

191.6 مليون دينار تحويلات الأردنيين بالخارج في أغسطس

دبي - العربية.نت

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أفادت قناة (المملكة) الأردنية اليوم الأحد، بأن بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وأشارت بيانات المركزي إلى أن تحويلات الأردنيين في الخارج بلغت نحو 1.596 مليار دينار (2.25 مليار دولار) في أول ثمانية أشهر من 2022، مقارنة مع 1.587 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت تحويلات الأردنيين بالخارج في أغسطس/آب الماضي وحده 191.6 مليون دينار، مقابل 194.2 مليون في الشهر ذاته من 2021، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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جدير بالذكر أن البنك المركزي الأردني قال إن تحويلات المغتربين الأردنيين زادت 1%، في العام الماضي مقارنة مع العام 2020، إلى 2.4 مليار دولار.

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