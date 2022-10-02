.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تمنع دخول شاحنات نقل البضائع من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج

  • الخط
شاحنات لنقل البضائع (رويترز)
شاحنات لنقل البضائع (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تمنع دخول شاحنات نقل البضائع من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما يفرض حظرا على دخول شاحنات نقل البضائع من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وينص المرسوم الذي نُشر السبت على المنصة الرسمية للمعلومات القانونية على أن الحظر يجري تطبيقه ردا على القيود التي تفرضها هذه الدول على شركات الشحن الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن القرار ينص على أن الحظر ينطبق على النقل الثنائي والعبور. ويستثنى من الحظر عدد من السلع وهي المواد الغذائية والسلع تامة الصنع.

"بلوم" للعربية: 3 عوامل تسهم في نجاح طرح "صافي" و"وطنية" في بورصة مصر قصص اقتصادية البورصة المصرية "بلوم" للعربية: 3 عوامل تسهم في نجاح طرح "صافي" و"وطنية" في بورصة مصر

بحسب الوثيقة الحظر لن ينطبق على اللحوم والأسماك والحليب وبعض أنواع الخضروات والحلويات والكاكاو ومنتجات الحبوب والكحول والأسمدة والأدوية وموانع الحمل والورق والكرتون.

كما لا يشمل الحظر الساعات والآلات الموسيقية والمفاعلات النووية وأجهزة تسجيل الأفلام والصوت.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري وسيكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر من العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد
اكتشف المزيد