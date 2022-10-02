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ستاندرد آند بورز تخفض نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية إلى "سلبية"

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اقتصاد بريطانيا

ستاندرد آند بورز تخفض نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية إلى "سلبية"

من نظرة "مستقرة"

دبي - العربية.نت

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خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية المصنفة عند AA من "مستقرة " إلى "سلبية".

يأتي ذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس عن خطتها لخفض الضرائب، ما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع ديون.

يُشار إلى أن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ كان قد أعلن عن تخفيضات ضريبية دائمة بنحو 45 مليار جنيه استرليني في 23 سبتمبر، بالإضافة إلى إعانات مؤقتة لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية، ما أدى إلى تراجع الجنيه والسندات.

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اعترفت رئيسة الوزراء، بأن حكومتها أساءت التعامل مع الإعلان عن التخفيضات الضريبية غير الممولة مما أدى إلى أسبوع من الاضطرابات في الأسواق المالية، بينما أصرت على أن نهجها هو النهج الصحيح.

وقالت أيضاً إن قرار إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل اتخذته وزيرة الخزانة كواسي كوارتنغ ولم يتم طرحه على مجلس وزرائها.

وأضافت: "أنا أقبل أنه كان ينبغي علينا أن نمهد للتعديلات بشكل أفضل"، لكنها تابعت "أنا أؤيد الحزمة التي أعلنا عنها".

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