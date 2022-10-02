.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بالتعاون مع ماليزيا

  • الخط
زيت طعام
زيت طعام
اقتصاد مصر

مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بالتعاون مع ماليزيا

بمنطقة قناة السويس

القاهرة – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين علي مصيلحي قوله اليوم الأحد، إن مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع ماليزيا لتوريد زيت النخيل.

وأضاف مصيلحي أن المجمع سيكون "نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله".

تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الحصول على الزيوت النباتية عبر طرح ممارسات دولية ومحلية، لتلبية الاستهلاك المحلي.

"المالية" السعودية توقع غدا مذكرة إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في الرياض اقتصاد صندوق النقد "المالية" السعودية توقع غدا مذكرة إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في الرياض

وطرحت الهيئة ممارسة دولية للحصول على زيوت نباتية للتسليم في الفترة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني والعاشر من ديسمبر/كانون الأول.

كما طرحت الهيئة ممارسة لشراء زيوت نباتية محلية بما لا يقل عن 3 آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة بين الأول من ديسمبر/كانون الأول و15 منه، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارستين هو 4 من أكتوبر/تشرين الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد
اكتشف المزيد