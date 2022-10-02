مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بالتعاون مع ماليزيا

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين علي مصيلحي قوله اليوم الأحد، إن مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع ماليزيا لتوريد زيت النخيل.

وأضاف مصيلحي أن المجمع سيكون "نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله".

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تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الحصول على الزيوت النباتية عبر طرح ممارسات دولية ومحلية، لتلبية الاستهلاك المحلي.

وطرحت الهيئة ممارسة دولية للحصول على زيوت نباتية للتسليم في الفترة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني والعاشر من ديسمبر/كانون الأول.

كما طرحت الهيئة ممارسة لشراء زيوت نباتية محلية بما لا يقل عن 3 آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة بين الأول من ديسمبر/كانون الأول و15 منه، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارستين هو 4 من أكتوبر/تشرين الأول.