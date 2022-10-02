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مصر تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

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زيت الطعام مناسبة
زيت الطعام في أحد المحال بالقاهرة
اقتصاد مصر

مصر تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

وممارسة لشراء زيوت نباتية محلية بما لا يقل عن 3 آلاف طن من زيت الصويا

القاهرة – رويترز

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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، يوم السبت، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية للتسليم في الفترة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني والعاشر من ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات الدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يوما، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.

كما طرحت الهيئة ممارسة لشراء زيوت نباتية محلية بما لا يقل عن 3 آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة بين الأول من ديسمبر/كانون الأول و15 منه، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض أيضا هو الرابع من أكتوبر /تشرين الأول.

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