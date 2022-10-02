اقتصاد مصر
مصر تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية
وممارسة لشراء زيوت نباتية محلية بما لا يقل عن 3 آلاف طن من زيت الصويا
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، يوم السبت، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية للتسليم في الفترة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني والعاشر من ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات الدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يوما، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.
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كما طرحت الهيئة ممارسة لشراء زيوت نباتية محلية بما لا يقل عن 3 آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة بين الأول من ديسمبر/كانون الأول و15 منه، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض أيضا هو الرابع من أكتوبر /تشرين الأول.
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