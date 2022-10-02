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"المالية" السعودية توقع اتفاقا مع مؤسسات عالمية للتعامل في أدوات الدين الحكومية

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وزارة المالية السعودية مناسبة
شعار وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

"المالية" السعودية توقع اتفاقا مع مؤسسات عالمية للتعامل في أدوات الدين الحكومية

شمل بي.إن.بي باريبا وسيتي غروب وغولدمان ساكس وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورغان

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

بيان: وزارة المالية السعودية توقع اتفاقا مع بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجولدمان ساكس وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورجان للتعامل في أدوات الدين الحكومية

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