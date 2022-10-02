اقتصاد السعودية
"المالية" السعودية توقع اتفاقا مع مؤسسات عالمية للتعامل في أدوات الدين الحكومية
شمل بي.إن.بي باريبا وسيتي غروب وغولدمان ساكس وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورغان
بيان: وزارة المالية السعودية توقع اتفاقا مع بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجولدمان ساكس وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورجان للتعامل في أدوات الدين الحكومية
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