"المالية" السعودية توقع اتفاقا مع مؤسسات عالمية للتعامل في أدوات الدين الحكومية

بيان: وزارة المالية السعودية توقع اتفاقا مع بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجولدمان ساكس وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورجان للتعامل في أدوات الدين الحكومية

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