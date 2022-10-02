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وزير الصناعة يرأس الوفد السعودي باجتماعات اللجنة السعودية الجنوب إفريقية في بريتوريا

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بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
اقتصاد

وزير الصناعة يرأس الوفد السعودي باجتماعات اللجنة السعودية الجنوب إفريقية في بريتوريا

لتعزيز تنمية التبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة

دبي - العربية.نت

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تنعقد الأسبوع الحالي اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة في دورتها التاسعة في مدينة بريتوريا في جمهورية جنوب إفريقيا يومي 3 إلى 4 في شهر أكتوبر.

ويرأس الوفد السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، كما يضم الوفد المهندس خالد بن صالح المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، وعددا من المسؤولين من مختلف الأجهزة الحكومية في المملكة.

ومن المقرر أن تبحث أعمال اللجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة، تعزيز تنمية التبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى تعميق مجالات التعاون الشاملة بين البلدين في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والنقل، والثقافة إضافة إلى الجانب السياحي، وغيرها من المجالات الأخرى، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وستتضمن اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب أفريقية، إقامة منتدى مصاحب بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية تحت مظلة استمر في السعودية بمشاركة وفود من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص بين البلدين، وعدد من الجهات الحكومية، ويستهدف تعزيز التعاون التجاري، وتمكين نفاذ الصادرات بين البلدين، حيث تمثل جمهورية جنوب أفريقيا، بوابة لنفاذ السلع السعودية لأسواق القارة الأفريقية.

يذكر أن صادرات المملكة إلى جمهورية جنوب أفريقيا قد بلغت في 2021م، أكثر 12 مليار ريال من الصادرات النفطية و3 مليارات ريال من الصادرات غير النفطية، فيما بلغت قيمة الواردات السعودية غير النفطية من جنوب أفريقيا 3.14 مليار ريال، وتركزت الصادرات السعودية إلى جمهورية جنوب أفريقيا في عدد من القطاعات، من بينها قطاع البتروكيمياويات، ومواد البناء والتعبئة والتغليف والمنسوجات، في حين من المتوقع أن يتم دراسة عدد من الفرص التصديرية الواعدة بين البلدين.

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