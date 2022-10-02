"المالية" السعودية توقع غدا مذكرة إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في الرياض

توقع وزارة المالية السعودية غدا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة.

وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.

مادة اعلانية

ويتوقع صندوق النقد أن تصبح المملكة واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% هذا العام.

وقال وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان اليوم الأحد، إنه ناقش مع رئيسة صندوق النقد الدولي إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في الرياض.

أكدتُ خلال الاجتماع المثمر على دعم المملكة لجهود الصندوق في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة، ومساهمات المملكة خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضرراً. — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) October 2, 2022

وأضاف الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "التقيتُ اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، وبحثتُ معها مجالات التعاون بين المملكة والصندوق، بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض."

أكد الجدعان خلال الاجتماع على دعم المملكة لجهود الصندوق في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة، ومساهمات المملكة خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضرراً.