الحزمة "8" من عقوبات روسيا فوق طاولة الاتحاد الأوروبي اليوم

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق مبدئي في أقرب وقت اليوم الاثنين، بشأن حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى معاقبة روسيا لتصعيدها حربها في أوكرانيا، وضمها بشكل غير قانوني أربع مناطق محتلة.

قال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، للصحافيين: "آمل أن نتمكن في غضون ساعتين من التوصل إلى اتفاق بالإجماع على حزمة العقوبات.. نحن قريبون جدًا من ذلك وهناك تصميم على إبرام صفقة في أسرع وقت ممكن".

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وأضاف أن الصفقة ستشمل على الأرجح دعمًا سياسيًا لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، على أن تتم الموافقة على المستوى الدقيق للسقف بالإجماع في مرحلة لاحقة.

تحرص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع زعمائها في براغ يوم 7 أكتوبر، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرغ".

وقالت المصادر إن المجر كانت عقبة في المناقشات. كما أعربت مجموعة من الدول، بما في ذلك اليونان وقبرص ومالطا، التي تمتلك قطاع شحن ضخم، عن قلقها من تأثرها بالقيود المفروضة على نقل النفط الروسي. وتتطلب قرارات العقوبات في الاتحاد الأوروبي الإجماع، مما يمنح كل دولة حق نقض فعال.

الاتحاد الأوروبي يهدف للوصول إلى اتفاق حول عقوبات روسيا اليوم، بما في ذلك الحد الأقصى لأسعار النفط، منهم مسؤولون كبار والأشخاص المشاركين في إجراء الاستفتاءات الأخيرة التي تمت إدانتها على نطاق واسع. كما ستقيد الوصول إلى عناصر صناعة الطيران والمكونات الإلكترونية ومواد كيميائية محددة لحرمان الجيش الروسي من التقنيات المهمة.

قال أحد المصادر إن بعض الدول مستاءة من كون مسودة العقوبات الأخيرة قد أضعفت على ما يبدو العديد من الإجراءات المقترحة، بما في ذلك إزالة شركة تعدين الماس الروسية من قائمة العقوبات.

وستضيف العقوبات حظراً على شحن النفط الروسي، لكنها ستمنح إعفاءً للنفط الذي يباع بسعر يعادل أو يقل عن المستوى الذي حدده تحالف مجموعة "السبع" ودول أخرى، وفقًا لمسودة الاقتراح التي اطلعت عليها "بلومبرغ".

في حزيران يونيو، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حظر كامل للتأمين والخدمات المالية للنفط المنقول بحراً، في حين تم تجنيب الشحن من القيود. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ معظم هذه المحظورات في الخامس من ديسمبر إلى جانب حظر على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي.

وقالت مجموعة السبع، التي أقرت وضع سقف للأسعار في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تريد اتفاقًا قبل ذلك التاريخ.