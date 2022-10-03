ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه نحو الركود
الخزانة الإيطالية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث واستمراره للربعين التاليين
أشارت أحدث توقعات لوزارة الخزانة الإيطالية إلى احتمال انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام، وأن يستمر في الانكماش خلال الربعين التاليين.
وأظهرت التوقعات أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم القياسي المرتفع، يتجه نحو ركود تقني حدده الاقتصاديون بأنه ربعان متتاليان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وصمد الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة، لكن الوثيقة الاقتصادية والمالية لوزارة الخزانة التي نُشرت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قالت إن التراجع قد بدأ بالفعل.
وتطرح هذه التوقعات ميراثا قاتما لجورجيا ميلوني التي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينها رئيسة للوزراء هذا الشهر بعد أن قادت تحالفا يمينيا للفوز في انتخابات 25 سبتمبر أيلول.
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