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لبناني غير مسلح يسترد 12 ألف دولار من مدخراته المجمدة في البنوك

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مصارف لبنان
لبنان

لبناني غير مسلح يسترد 12 ألف دولار من مدخراته المجمدة في البنوك

قام بالسحب من حساب به أكثر من 700 ألف دولار

بيروت - رويترز

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قالت جمعية مناصرة للمودعين إن لبنانيا غير مسلح تمكن من سحب ما يقرب من 12 ألف دولار نقدا من حسابه المصرفي، على الرغم من تجميد مدخرات معظم المودعين.

وحرمت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم، حيث فرضت البنوك قيودا غير رسمية على رأس المال.

وشهدت الأسابيع الماضية لجوء عدد متزايد من المودعين لعمليات اقتحام بنوك تحت تهديد السلاح لمحاولة استعادة مدخراتهم.

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وفي الواقعة الأحدث، تمكن اللبناني زاهر خواجة ورفاق ساعدوه من سحب 11750 دولارا من حساب به أكثر من 700 ألف دولار في فرع حارة حريك لبنك لبنان والمهجر (بلوم)، وفقا لجمعية صرخة المودعين.

وقالت الجمعية إن خواجة ورفاقه لم يكونوا مسلحين. وقالت إنها كانت على اتصال به خلال الحادث في فرع المصرف التجاري الواقع على مشارف بيروت، وإنها سوف تدعمه إذا تم توجيه أي تهم ضده.

وقالت جمعية صرخة المودعين لرويترز إن خواجة كان بحاجة للمال لسداد ديون. ولم توضح كيف تمكن من سحب الأموال.

وقال بنك بلوم لرويترز في بيان إن المشاركين لم يكونوا مسلحين وإنه يحقق في الحادث.

وشهد الشهر الماضي سلسلة من الحوادث المماثلة دفعت جمعية مصارف لبنان لإغلاق البنوك لمدة أسبوع تقريبا.

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