صندوق النقد: 41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر.

وأضافت، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، أن 41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

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وأشارت جورجيفا، إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.

وتستضيف مدينة الرياض السعودية، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج بحضور وزراء المالية والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

كما سيعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الخليجية، اجتماعا مشتركا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا.