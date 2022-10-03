مصر تحصل على تمويل تنموي بـ 400 مليون دولار من البنك الدولي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.

وذكر البنك الدولي في بيان، اليوم الاثنين، أنه في إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني من الزحام.

مادة اعلانية

وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى. وسيؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.

ويُعد قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة، إذ يسهم بنحو 19% من هذه الانبعاثات.

كما أن نقل الحاويات والشحنات الأخرى بالقطارات له بصمة كربونية أقل مقارنة بحركة النقل على الطرق البرية. ويقدر البنك الدولي أن المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً.

ويدعم هذا المشروع أيضاً جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة لتحسين أداء قطاع السكك الحديدية، فضلاً عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء نظام لتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر.

ويأتي هذا النظام على غرار محطات تحصيل الرسوم على الطرق البرية ورسوم الخدمات في المطارات. ويمكن للمستثمرين من القطاع الخاص تشغيل قطاراتهم على قضبان الهيئة القومية لسكك حديد مصر مقابل رسوم، ومن ثم تعزيز الموارد المالية للهيئة.

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عاما منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية، مؤكدة أن التمويل الجديد يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة.