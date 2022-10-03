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"موديز" تثمن إعلان السعودية إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين

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اقتصاد السعودية

"موديز" تثمن إعلان السعودية إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين

بعد تأكيد وزير المالية السعودي على تطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين

دبي - العربية.نت

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أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على أهمية إعلان السعودية إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للإشراف على قطاع التأمين ودعمها لعمليات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع الذي عانى مؤخرا من ضعف الربحية بسبب المنافسة القوية وعدم ضبط الأسعار.

يأتي ذلك بعد تأكيد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أنه يتم تطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين كونه أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتكوين شركات كبيرة قادرة على التوسع.

كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد أعلن عن إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين قريباً، مشيرا إلى أهمية القطاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والحد من المخاطر، إلى جانب تطوير منتجات تواكب التطورات الحالية.

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