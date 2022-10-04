غاز روسيا
البنك الدولي: ركود متوقع في أوروبا الشرقية مع تعطيل روسيا إمدادات الطاقة
البنك الدولي: تعطيل روسيا لإمدادات الطاقة عن أوروبا سيؤدي لركود في أوروبا الشرقية
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