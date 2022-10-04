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البنك الدولي: ركود متوقع في أوروبا الشرقية مع تعطيل روسيا إمدادات الطاقة

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أزمة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - istock)
أزمة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - istock)
غاز روسيا

البنك الدولي: ركود متوقع في أوروبا الشرقية مع تعطيل روسيا إمدادات الطاقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

البنك الدولي: تعطيل روسيا لإمدادات الطاقة عن أوروبا سيؤدي لركود في أوروبا الشرقية

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