اقتصاد السعودية
نظام "جدارة": الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف اعتباراً من 9 أكتوبر
لربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص
أعلن نظام جدارة الإلكتروني في السعودية الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف اعتباراً من يوم 9 أكتوبر 2022.
وبحسب تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، فإن المنصة تعمل على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.
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وستكون كل البيانات المسجلة سابقاً في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة متوافرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق في فبراير 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.
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