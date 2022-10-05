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البحرين تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ921 مليون دولار منذ بداية العام

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اقتصاد البحرين

البحرين تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ921 مليون دولار منذ بداية العام

منها 290 مليون دولار في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية

دبي - العربية.نت

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تمكن مجلس التنمية الاقتصادية، مدعوماً بفريق البحرين من استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 290 مليون دولار (109 ملايين دينار)، إلى قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، حيث تضمنت الاستثمارات 25 شركة سعت إلى تأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة.

ويتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 1200 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشملت الشركات التي قامت بتوسعة أعمالها في البحرين كلاً من فيديكس، وباسف، ولاوتشه فايبر، إلى جانب ريسنغ فورس إنترناشيونال، في حين دخلت البحرين شركات جديدة، مثل مصنع البحرين للسكر، وكي كي سي اندستري ذات المسؤولية المحدودة (آي كول)، وهوفر سيركيولار سولوشنز، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا".

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وتسعى هذه الشركات للاستفادة مما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي، وهو ما يمكنها من الدخول إلى السوق الخليجية التي يبلغ حجمها 1.67 تريليون دولار.

ويتميز قطاع التصنيع بمساهمته المستمرة والمهمة في الاقتصاد البحريني، إذ يساهم بحوالي 13% في الناتج المحلي الإجمالي وهو محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في المملكة، كما يعزز الاستدامة والنجاح المستقبلي.

وتستفيد شركات الصناعة والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين من اتفاقيات تجارة حرة مع 22 دولة في مختلف أنحاء العالم، إذ تعتبر البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجية تقوم بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار (348 مليون دينار بحريني)، استثمرتها 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.

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