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البنك المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس إلى7.25‭ ‬%

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المركزي التونسي
اقتصاد تونس

البنك المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس إلى7.25‭ ‬%

معدل التضخم السنوي قفز إلى 9.1% في سبتمبر

تونس - رويترز

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قال مسؤول بالبنك المركزي التونسي لرويترز، اليوم الأربعاء، إن البنك رفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس إلى 7.25%.

جاء قرار البنك المركزي بعد إعلان المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 9.1%/ في سبتمبر/أيلول من 8.6%، في أغسطس/آب، وسط توقعات برفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي مجددا.

وقبل الرفع الحالي الذي أقره البنك المركزي اليوم، كان آخر رفع في سعر الفائدة الرئيسي بنحو 75 نقطة أساس إلى 7%، في مايو/أيار من 6.25%، من أجل احتواء التضخم.

وبلغ التضخم 8.2%، في يوليو/تموز.

وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات 13%، في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي.

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