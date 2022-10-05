اقتصاد أميركا
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من عام
مع انخفاض الوارادات نتيجة تباطؤ الطلب المحلي
انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام في أغسطس/آب مع انخفاض الوارادات نتيجة تباطؤ الطلب المحلي في غمرة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري تقلص 4.3% ليصل إلى 67.4 مليار دولار الشهر الماضي في أدنى مستوى له منذ مايو/آيار 2021.
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وانخفضت الواردات 1.1% إلى 326.3 مليار دولار. وتراجعت الصادرات 0.3% إلى 258.9 مليار دولار.
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