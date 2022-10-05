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العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من عام

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العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من عام

مع انخفاض الوارادات نتيجة تباطؤ الطلب المحلي

واشنطن – رويترز

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انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام في أغسطس/آب مع انخفاض الوارادات نتيجة تباطؤ الطلب المحلي في غمرة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري تقلص 4.3% ليصل إلى 67.4 مليار دولار الشهر الماضي في أدنى مستوى له منذ مايو/آيار 2021.

وانخفضت الواردات 1.1% إلى 326.3 مليار دولار. وتراجعت الصادرات 0.3% إلى 258.9 مليار دولار.

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