الحزمة الثامنة من عقوبات الأوروبيين ضد روسيا ترى النور أخيراً

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

تم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سفراء الدول الـ 27. وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً الخميس، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن دبلوماسيين.

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يتعلق الأمر بالحزمة الثامنة من العقوبات التي تفرضها الكتلة الأوروبية على روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وتشمل دعم حد أقصى لسعر مبيعات النفط الروسي إلى دول ثالثة. كما يتضمن الاتفاق تدابير للتخفيف من تأثير العقوبات على البلدان التي لديها قطاع شحن كبير، مثل اليونان وقبرص ومالطا، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات كانت خاصة.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالعمل مع شركائه في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المجموعة الجديدة من العقوبات.

وفي 28 سبتمبر، رد الاتحاد الأوروبي على ضم أربع مناطق تحتلها موسكو كليًا أو جزئيًا، من خلال اقتراح لوضع حد لسعر النفط الروسي وإضافة قيود جديدة على التجارة مع موسكو.

وترفض العواصم الغربية الاعتراف بالاستفتاءات التي أجريت في الأراضي الأوكرانية المحتلة، والتي أدت إلى عمليات الضم هذه.

تتضمن العقوبات بشكل عام تجميد أصول وفرض حظر على الإقامة في الاتحاد الأوروبي للشخصيات أو مديري الشركات المعنيين.