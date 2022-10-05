رئيسة وزراء بريطانيا تعد بإخراج البلاد من "العاصفة"

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، بإخراج البلاد من "العاصفة"، وذلك في اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي شهد انقسامات داخلية وحيث واجهت سياستها انتقادات.

قالت تراس التي قاطعها لوقت وجيز ناشطون من منظمة غرينبيس غير الحكومية في القاعة: "في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك. أنا مصممة على دفع بريطانيا قدماً لكي نخرج من العاصفة".

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وأثارت "الموازنة المصغرة" التي عرضتها حكومة تراس في 23 سبتمبر، انتقادات واسعة بسبب خفض للضرائب ممول بالدين.

وفي ظل انتقادات وضغوط، أعلنت تراس الاثنين أنها تتخلى عن إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، وهو الإجراء الذي أثار معارضة شديدة لأنه يفيد دافعي الضرائب الأثرياء، في أوج أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا".