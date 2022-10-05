.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيسة وزراء بريطانيا تعد بإخراج البلاد من "العاصفة"

  • الخط
ليز تراس (رويترز)
ليز تراس (رويترز)
اقتصاد بريطانيا

رئيسة وزراء بريطانيا تعد بإخراج البلاد من "العاصفة"

بعد أن واجهت سياستها انتقادات

برمنغهام (المملكة المتحدة) - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، بإخراج البلاد من "العاصفة"، وذلك في اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي شهد انقسامات داخلية وحيث واجهت سياستها انتقادات.

قالت تراس التي قاطعها لوقت وجيز ناشطون من منظمة غرينبيس غير الحكومية في القاعة: "في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك. أنا مصممة على دفع بريطانيا قدماً لكي نخرج من العاصفة".

وأثارت "الموازنة المصغرة" التي عرضتها حكومة تراس في 23 سبتمبر، انتقادات واسعة بسبب خفض للضرائب ممول بالدين.

الحزمة الثامنة من عقوبات الأوروبيين ضد روسيا ترى النور أخيراً اقتصاد روسيا و أوكرانيا الحزمة الثامنة من عقوبات الأوروبيين ضد روسيا ترى النور أخيراً

وفي ظل انتقادات وضغوط، أعلنت تراس الاثنين أنها تتخلى عن إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، وهو الإجراء الذي أثار معارضة شديدة لأنه يفيد دافعي الضرائب الأثرياء، في أوج أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن
اكتشف المزيد