اقتصاد مصر
31.9 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2021-2022
16.6 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية في 2021-2022
قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت ارتفاعا طفيفا إلى 31.9 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 من 31.4 مليار دولار قبل عام.
وأضاف أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد سجل 16.6 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 مقابل 18.4 مليار دولار قبل عام.
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وكشف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغ 8.9 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، بزيادة 71.4% عن العام السابق.
كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار من 4.9 مليار دولار قبل عام، وهو ما قال بيان البنك إنه "عوض جزئيا تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما".
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